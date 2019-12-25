Набережную Охты у ЖК "Магнифика" почти полностью благоустроили

Заканчивается первый этап работ. Второй проведут до первого квартала 2024 года.

Набережную реки Охты у жилого комплекса "Магнифика" почти полностью благоустроили на первом этапе работ. Как сообщили в пресс-службе Смольного, давняя рекреационная зона, облюбованная горожанами, стала полноценным общественным пространством. Речь идет об участке набережной от проспекте Косыгина, 4 до улицы Передовиков, 16.

Отмечается, что территорию благоустроили на средства города после победы в конкурсе "Родной район". На набережной, где воплотили принцип безбарьерной среды, сохранили природный ландшафт, оборудовали дорожки, детскую и спортивную зоны. У "Магнифики" на Магнитогорской улице для горожан оборудовали также выход на берег реки, установили тренажеры для людей с разными физическими возможностями.

По словам губернатора, территорию продолжат развивать и благоустраивать, превращая участок от Невы до Капсюльного моста в единую концепцию. Второй этап работ завершат к первому кварталу 2024 года.

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Фото: пресс-служба Смольного