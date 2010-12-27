В Петербурге стало на 44 обманутых дольщика меньше

Горожанам, которые согласились на получение выплат, помогут найти новый вариант жилья.

В реестре обманутых дольщиков стало на 44 человека меньше, горожане согласились получить выплаты вместо недостроенного жилья. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

К такому соглашению пришел комитет по социальной политике, холдинг Setl Group и петербуржцы. До этого момента в реестре значилось 165 имен. Председатель комитета Александр Ржаненков отметил, что если такому примеру последуют другие застройщики, то количество обманутых дольщиков в реестре удастся свести к нулю.

Представители комитета по строительству пообещали подобрать новые варианты жилья для тех, кто получил документы на выплаты.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что появились фото и видео с места обвала стены в Волхове.

Фото: Piter.TV