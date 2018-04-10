Появились фото и видео с места обвала стены в Волхове

Под завалами погибли два человека.

В Волхове обрушилось нежилое здание, инцидент произошел около двенадцати дня 16 августа. ЧП случилось на территории завода по адресу Кировский проспект, 20. Сначала Piter.TV сообщили в МЧС, что под завалами могли оказаться два человека. Позже уточнили, что обоих нашли мертвыми.

По предварительным данным, промышленное нежилое здание находится на территории промзоны цементного завода. Сегодня там проводился демонтаж здания. В какой-то момент работы стена рухнула и накрыла рабочих.

Специалисты проводят проверку для установления причины трагедии.

Фото и видео: Piter.TV