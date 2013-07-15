В Петербурге на 10% снизилось количество поддельных банкнот

За апрель-июнь этого года было обнаружено 1200 поддельных купюр.

Во II квартале этого года в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) на 12% снизилось количество поддельных банкнот – обнаружено 1415 подделок. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России по СЗФО.

В Петербурге за апрель-июнь этого года было обнаружено 1200 поддельных купюр – показатели на 10% ниже, чем в I квартале. Выявлены 996 поддельных пятитысячных банкнот, 107 тысячных банкнот, 13 двухтысячных банкнот, две купюры 500 рублей, пять поддельных 100-рублевых банкнот и четыре 50-рублевые банкноты.

Более того, обнаружены 64 поддельные банкноты США, большая часть из которых номиналом 50 долларов и четыре банкноты 100 долларов. Также выявлены четыре поддельные банкноты номиналом 100 евро и одна 200 евро.

Чтобы выявить подделку, следует внимательно рассмотреть основные защитные признаки, лучше проверить не менее трех, например, защитную нить, цветопеременные элементы и скрытое изображение символа рубля. Константин Демидов, начальник Управления наличного денежного обращения Северо-Западного ГУ Банка России

Ранее ЦБ предупредил о появлении фальшивых 10-рублевых монет.

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