ЦБ предупреждает о появлении фальшивых 10-рублевых монет

Чаще всего подделывают банкноты, самая популярная у мошенников – номиналом 5 тысяч рублей.

Начальник управления денежных знаков и профилактики фальшивомонетничеств Банка России Татьяна Александрова рассказала РИА Новости, что фальшивомонетчики неожиданно начали подделывать 10-рублевые монеты. Выступая на 12-ом международном ПЛАС-форуме она отметила, что выявление значительного количества фальшивых монет стало для регулятора сюрпризом.

Поддельные монеты нового типа обнаружили в Волго-Вятском главном управлении ЦБ в феврале прошлого года. Сотрудникам удалось выявить 25 фальшивых десятирублевок.

В июле 2020 года обнаружили уже 3 813 подделок, а в октябре ещё 924. Последние нашли в упаковке подразделения кредитной организации при обработке дефектной монеты.

Александрова также отметила, что чаще всего всё-таки подделывают купюры. Самая любимая у фальшивомонетчиков – пятитысячная купюра, за ней идет банкнота в 1000 рублей.

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