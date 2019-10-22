Петербуржец совершал покупки за фальшивые деньги

Мужчина расплачивался купюрами номиналом 5 тыс. рублей.

Жителю Василеостровского района утвердили обвинительное заключение за сбыт фальшивых денег. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

По версии следствия, в октябре 2020-го года мужчина купил за фальшивые купюры телефон стоимостью 20 тыс. рублей. Покупка состоялась в парадной жилого дома. Продавцом выступила ранее незнакомая ему женщина. Также он приобрел ноутбук и сбыл мужчине 4 поддельные купюры номиналом 5 тыс. рублей.

Уголовное дело по существу рассмотрит районный суд.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчина добровольно признался в том, что хранил фальшивые деньги в Пушкине.

Фото: Piter.TV