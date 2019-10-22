  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржец совершал покупки за фальшивые деньги
Сегодня, 12:25
227
nadezhda_sib

Петербуржец совершал покупки за фальшивые деньги

0 0

Мужчина расплачивался купюрами номиналом 5 тыс. рублей.

Жителю Василеостровского района утвердили обвинительное заключение за сбыт фальшивых денег. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

По версии следствия, в октябре 2020-го года мужчина купил за фальшивые купюры телефон стоимостью 20 тыс. рублей. Покупка состоялась в парадной жилого дома. Продавцом выступила ранее незнакомая ему женщина. Также он приобрел ноутбук и сбыл мужчине 4 поддельные купюры номиналом 5 тыс. рублей. 

Уголовное дело по существу рассмотрит районный суд. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчина добровольно признался в том, что хранил фальшивые деньги в Пушкине. 

Фото: Piter.TV

Теги: поддельные купюры, сбыт фальшивых денег
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии