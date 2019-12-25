Центробанк заявил о рекордном числе поддельных долларов в России

Центробанк сообщил о рекордном количестве поддельных купюр иностранных государств в России. Из опубликованной регулятором статистики следует, что за январь-март 2021 года в стране выявили 6080 фальшивых банкнот.
При этом самой популярной у мошенников купюрой оказались 50 американских долларов 2013 года выпуска. На эту банкноту пришлось 98,2% от всех подделок. Также специалисты выявляли фальшивые евро и юани.
Больше всего поддельных купюр обнаружили в феврале – 4156, в январе было меньше – 1492. В марте выявили 432 банкноты.
Показатели 2021 года стали рекордными. Как минимум с 2010 года не фиксировали такое количество подделок. Ранее ЦБ РФ не публиковал статистику. Для сравнения, за весь прошлый год Банк России выявил всего 1 730 фальшивых иностранных банкнот.
Накануне Piter.tv сообщал, что ЦБ предупреждает о появлении фальшивых 10-рублевых монет
Фото: pixabay
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