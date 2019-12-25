Центробанк заявил о рекордном числе поддельных долларов в России

За первые три месяца 2021 года в России обнаружили 6080 фальшивых банкнот иностранных государств.

Центробанк сообщил о рекордном количестве поддельных купюр иностранных государств в России. Из опубликованной регулятором статистики следует, что за январь-март 2021 года в стране выявили 6080 фальшивых банкнот.

При этом самой популярной у мошенников купюрой оказались 50 американских долларов 2013 года выпуска. На эту банкноту пришлось 98,2% от всех подделок. Также специалисты выявляли фальшивые евро и юани.

Больше всего поддельных купюр обнаружили в феврале – 4156, в январе было меньше – 1492. В марте выявили 432 банкноты.

Показатели 2021 года стали рекордными. Как минимум с 2010 года не фиксировали такое количество подделок. Ранее ЦБ РФ не публиковал статистику. Для сравнения, за весь прошлый год Банк России выявил всего 1 730 фальшивых иностранных банкнот.

Накануне Piter.tv сообщал, что ЦБ предупреждает о появлении фальшивых 10-рублевых монет

Фото: pixabay