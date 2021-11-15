Петербуржец осужден за оплату пиццы фальшивыми деньгами

Мужчина получил реальный срок.

Прокуратура Колпинского района поддержала государственное обвинение в отношении Ильи Вересова. Он признан судом виновным в хранении в целях сбыта и сбыте поддельных банковских билетов Центрального банка РФ.

Суд установил, что мужчина в марте 2021 года заказал пиццу и умышленно оплатил её поддельной купюрой в пять тысяч рублей. Ничего не подозревающий курьер отдал подсудимому сдачу, которая составила около 3 тысяч рублей.

Суд признал Вересова виновным и назначил наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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