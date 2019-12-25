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Мужчина добровольно признался в том, что хранил фальшивые деньги в Пушкине
Сегодня, 14:33
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nadezhda_sib

Мужчина добровольно признался в том, что хранил фальшивые деньги в Пушкине

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Фальшивые деньги номиналом 5 тыс. рублей обнаружили в машине.

Пушкинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения Карэну Григоряну, который подозревается в изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег. Он дал явку с повинной, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, неустановленное лицо хранило поддельные деньги номиналом 5 тыс. рублей. То, что деньги не настоящие, подтвердила экспертиза. Они были изъяты во время осмотра место происшествия в городе Пушкине 2-го марта. Деньги лежали в "Мерседесе".

На следующий день полиция задержала Григоряна. Обвинение ему не предъявлялось. До 1 мая 2021 мужчина останется под стражей. 

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

Теги: арест, суд, фальшивые деньги
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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