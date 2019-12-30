В Петербурге стало больше на 20 тысяч новых рабочих мест

2019 год не побил по показателям вакансий 2018-ый.

В 2019 году в Петербурга появилось более 20 тысяч новых рабочих мест. Однако этот показатель не превысил время 2018 года, когда период чемпионата мира по футболу считали "горячим" для создания новых вакансий. За первые девять месяцев на рынке труда появилось более 200 тысяч мест. Об этом сообщили в "КП-Петербург".

На данный момент наибольший кадровый голод на территории Петербурга испытывает IT-сфера. Она нуждается в специалистах из индустрии, разработчиках программного обеспечения, техниках, поддержке пользователей. Также сотрудники нужды на производствах. Там разыскивают высококвалифицированных рабочих. В частности, есть спрос на операторов и накладчиков деревообрабатывающих, прядильных и намоточных машин, сборщиков оборудования.

В ВШЭ установили, что чаще всего в городе увольняли с должностей менеджеров всех уровней.

Ранее Piter.tv писал о том, что власти Петербурга в два раза продлили сроки подачи заявок для уличных торговцев.

Фото: Piter.tv

