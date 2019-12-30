Власти Петербурга в два раза продлили сроки подачи заявок для уличных торговцев

Работа общественного совета при комитете по имущественным отношениям дала положительные результаты.

Владельцы нестационарных торговых объектов (НТО) с могут подавать заявки на продление договоров аренды за 8 месяцев, но не позднее, чем за один месяц. Об этом 22 января сообщила пресс-служба комитета имущественных отношений Петербурга.

Ранее заявку можно было подать за полгода, но не позднее чем за четыре месяца до окончания срока договора.

Кроме того, не нужно будет направлять в течение трех дней ведомости СПб ГУП "Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости" для того, чтобы согласовать использование НТО по вспомогательному и основному видам деятельности. Предпринимателю достаточно будет сообщить о местоположении объекта районной администрации, КИО и комитету по контролю за имуществом Петербурга. После этого ведомость нужно будет предоставить в течение двух месяцев с момента уведомления. Таким образом, не придется платить штрафные санкции пока ведомость готовится с момента осмотра.

На данный момент проект проходит антикоррупционную экспертизу.

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