В Петербурге появились первые дог-боксы

Специальные контейнеры появились в Красногвардейском районе.

В Северной столице появились первые дог-боксы — специальные контейнеры, предназначенные для утилизации отходов за животными. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Восемь дог-боксов установлено в Красногвардейском районе города, рядом с площадками для выгула собак. Их можно узнать по наклейкам с надписью "Чистый район" и рисунками с животными. Ближайший контейнер можно найти по qr-коду.

По словам специалистов, дог-боксы будут оснащены пакетами, перчатками и лопатками. С их помощью горожане смогут убирать за своими собаками остатки жизнедеятельности.

Сегодня в городе на Неве насчитывается 213 тысяч владельцев собак. В месяц четвероногие употребляют более 2800 тонн корма. Многие петербуржцы не убирают за своими собаками. Эти отходы часто становятся головной болью не только коммунальных служб, но и других горожан.

Если дог-боксы будут пользоваться популярностью у собаководов, то в будущем их установят в других районах города.

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Видео: YouTube / Юлай Гиниятов