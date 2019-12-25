В Петербурге стали чаще умирать молодые пациенты с коронавирусом

За минувшие сутки в Петербурге зафиксировали 215 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В четверг, 10 сентября, директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Минздрава РФ Евгений Шляхто отметил, что в последнее время наблюдается высокая летальность среди молодых людей из-за коронавируса. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

Эксперт рассказал, что надежды и ожидания, что молодые люди болеют реже, не оправдались. Так, за прошедшие сутки в Петербурге было зафиксировано 215 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в городе переболело 38 651 человек, скончались 2 590.

Ранее мы писали, что Смольный оценил ситуацию с распространением коронавируса: в Петербурге заняты 84% коек.

Фото: Piter.TV