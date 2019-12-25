Смольный оценил ситуацию с распространением коронавируса: в Петербурге заняты 84% коек

В Петербурге на сегодняшний день свободны 480 взрослых коек (16%) и 360 – детских (30%).

Первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана признал растущую заболеваемость коронавирусом в Петербурге. Также он сообщил, что в городе уже готовятся к развертыванию дополнительных стационаров, так как 84% взрослых коек заняты.

По сравнению с предыдущими неделями идет ежедневный прирост 15-20 человек. Рост устойчивый, но говорить о резком эпидемическом подъеме нельзя.

В Петербурге на сегодняшний день свободны 480 взрослых коек (16%) и 360 – детских (30%).

Андрей Сарана рассказал, что к концу недели 38-ю больницу имени Семашко в Пушкине снова перепрофилирую под ковидный стационар.

В Комздраве разъяснили ситуацию со вспышкой COVID-19 в Мариинской больнице.

Фото: Piter.TV