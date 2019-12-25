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В Петербурге стабилизировался рост госпитализаций взрослых пациентов с коронавирусом
Сегодня, 13:26
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nadezhda_sib

В Петербурге стабилизировался рост госпитализаций взрослых пациентов с коронавирусом

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Рост заболевших при этом не останавливался.

В начале этой недели в Петербурге стабилизировался рост госпитализаций взрослых пациентов с коронавирусом. Информация об этом прозвучала на заседании в Законодательном собрании 18-го ноября.

Если в предыдущие две недели число госпитализаций увеличивалось на 18% каждую недель, то за первые дня рост составил 8%. Речь идет о взрослом населении. 

На данный момент количество свободных коек составляет 9-10%. Павильон №5 временного госпиталя в "Ленэкспо" почти полностью заполнен, но в павильоне №7 еще свободны 3/4 коек. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургские школы могут перевести на цикличное обучение. 

Фото: Piter.TV

Теги: госпитализация, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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