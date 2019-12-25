В Петербурге срок комплектования детских садов продлен до 1 августа

Это связано с тем, что все не все родители успели получить необходимые документы.

В Петербурге продлили период комплектования государственных детских садов. Об этом сообщил городской комитет по образованию.

Он должен был завершиться 30 июня, она срок был продлен до 1 августа 2020 года. Речь идет о дошкольных учреждениях, которые находятся в ведении комитета по образованию и районных администраций.

Направления, которые были выданы родителям, будут действовать не до 15 мая, а до 15 июня включительно. Дело в том, что не все родители успели получить медицинскую справку по форме 026/у-2000. Если до 15 июня нет возможности по объективным причинам предоставить полный пакет документов (включая медицинскую карту), то необходимо заранее сообщить об этом комиссии по комплектованию района.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге ввели рекордное количество детских садов за год.