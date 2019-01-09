В Петербурге срочно ищут доноров с редкими группами крови

Требуется кровь 1-, 2- и 4+.

В петербургской станции переливания крови объявили о нехватке крови трех редких групп. В связи с этим, как пишут в официальной группе станции "ВКонтакте", специалисты срочно ищут доноров.

Медики зафиксировали острую нехватку первой группы крови с отрицательным резус-фактором, второй также с отрицательным резус-фактором и четвертой группой крови с положительным резус-фактором. Сдать кровь на станции можно 15 или 16 мая с 9 утра до 13 часов дня, с собой необходимо взять паспорт и СНИЛС. В группе станции отметили, что доноры могут получить промокод для льготной поездки на такси от дома до центра переливания крови на Московском проспекте.

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Фото: Piter.TV