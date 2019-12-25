В Купчино появится новая станция переливания крови

Новый объект будет возведен с использованием существующих на участке конструкций.

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга одобрил проект станции переливания крови, которая будет построена на улице Олеко Дундича, участок 10в. Разработчиком проекта выступило ООО "Испытательный Центр "Стройэксперт", а заказчиком — СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции". Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

Новый объект будет возведен с использованием существующих на участке конструкций, что позволит снизить затраты и ускорить строительный процесс. Архитектурное решение предполагает здание О-образной формы, что обеспечит рациональное использование пространства и удобную организацию внутренних помещений.

Этот проект станет важным шагом в развитии инфраструктуры здравоохранения города.

Фото: КГА