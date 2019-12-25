Американские ученые избавили лабораторных мышей от большинства последствий инсульта.

Переливание крови может помочь при лечении инсульта. Об этом сообщили ученые из Университета Западной Виргинии в собственном исследовании, опубликованном в издании Nature Communications. Американцы установили на лабораторных мышах, что переливанием плазмы от здоровых животных можно избавить больных от тяжелых последствий.

Мы впервые показали, что благодаря замене крови состояние больных, переживших инсульт, улучшается. Это было связано с тем, что переливание уменьшило уровень воспалений и концентрацию белка MMP-9 в крови мышей авторы исследования

Профессор Симпкинс вместе с коллегами вызывал у мышей искусственный аналог инсульта. Для этого пережималась одна из артерий в мозге животного. Ученые оценивали изменения в клетках иммунной системы и состав крови. Процесс способствовал развитию воспалений в организме подопытных. Установить кровоток медикам удалось через артерию кровь здоровых питомцев.

Опыты показали, что при помощи переливания крови удалось избежать большей части последствий остановки кровотока. Размеры поврежденной области мозга уменьшались в несколько раз.

Ученые вывели трансгенных мышей для испытания вакцин против COVID-19.