Оптимисты из Петростата: средняя зарплата в Петербурге превысила 57 000 рублей

В социальных сетях многие не согласны с цифрами из отчета статистиков.

Петростат обновил данные по среднему уровню заработной платы в Санкт-Петербурге. По данным агентства, этот показатель в феврале 2018-го перевалил за 57 000 рублей. Точная цифра из отчета аналитиков составила 57 409 рублей.

В Петростате также назвали самые высокооплачиваемые профессии Северной столицы. Ими оказались работники из сферы нефте- и газодобычи с зарплатой в 216 209 рублей. На втором месте - пилоты и другие работники "воздушного и космического транспорта", чей заработок вырос до 101 320 рублей в месяц.

В социальных сетях петербуржцы активно обсуждают отчет Петростата. Как и месяц назад, он вызвал десятки возмущенных и удивленных комментарий. Инженеры, врачи, учителя и разнорабочие пишут в комментариях, что получают значительно меньше "среднего уровня". Многие называют данные Петростата "натянуыми" и необъективными.

Ранее мы писали, что петербургские автозаводы снизили производительность машин на 9 процентов.