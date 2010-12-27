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Петербургские автозаводы снизили производительность машин на 9 процентов
Сегодня, 14:42
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lesjasap
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Петербургские автозаводы снизили производительность машин на 9 процентов

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В Северной столице в марте автомобильная промышленность снизила обороты выпускаемой продукции.

В Петербурге автомобильные предприятия "Хендай", "Ниссан" и "Тойота" снизили количество выпускаемых автомобилей на девять процентов. Такие данные опубликовал Петростат.

За март 2018 года заводы изготовили в общей совокупности  28,9 тысяч машин. За аналогичный период прошлого года было выпущено 31, 7 тысячи. Специалисты объясняют спад повышенными темпами роста производительности за февраль. За тот период было произведено на 21 процент выше, чем за февраль 2017-го.

Если брать результаты за первый квартал 2018 года, то они на семь процентов увеличились по сравнению с 2017-ым.

Напомним, что петербуржцы стали больше закупаться едой и меньше бытовой техникой.

Фото: Pixabay.com

Теги: автозаводы , выпуск , ниссан , петростат , производительность , тойота , хендай
Категории: Новости СПб

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