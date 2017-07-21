Петербуржцы стали больше закупаться едой и меньше бытовой техникой

Петростат опубликовал статистику покупок петербуржцев за начало 2018 года.

Петербуржцы увеличили количество денежных средств, оставляемых в магазинах. За первый квартал 2018 года местные жители потратили на розничные покупки на 1,6 процента больше, чем за аналогичный период в 2017 году. Общая сумма реализованных товаров составила около 316 миллиардов рублей. Такие данные предоставил Петростат на официальном ресурсе.

За март местные жители совершили покупки на 110,8 миллиардов рублей. Сумма также на 1,6 процента превышает денежную сумму за прошлый год. Увеличился рост продажи продуктов питания - за март прирост составил 0,1 процента, хотя за февраль зафиксирован минусовой показатель. В общей сложности на еду петербуржцы потратили 118,7 миллиарда рублей. Стоит отметить, что за весь 2017 год показатель ежемесячно снижался, в отличие от 2018-го. Тогда общее снижение составило 4,5 процента.

Продажа одежды и бытовых товаров за март упала на 2,6 процента.

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