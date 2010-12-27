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В Горелово разбойники заставили жертву оголиться на улице и забрали у него штаны
Сегодня, 10:02
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lesjasap
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В Горелово разбойники заставили жертву оголиться на улице и забрали у него штаны

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Экстремальный интим: преступники приказали петербуржцу раздеться, а после украли у него брюки.

В Красносельском районе Петербурга неизвестные грабители ночью обокрали местного жителя. При этом, все, что нужно было разбойникам - это штаны. Мужчина со второй попытки решил не сопротивляться, поэтому самостоятельно снял с себя брюки и отдал их злоумышленникам.

Инцидент произошел ночью 19 апреля около 54 дома по Красносельскому шоссе в Горелово. Двое неустановленных преступников подошли к 32-летнему пострадавшему и грозно заявили: "Раздевайся". Сначала жертва решила возмутиться наглостью поставленной задачи. За его отказ тот получил удар в область паха. Грабители во второй раз потребовали от петербуржца оголиться на улице. На этот раз тот решил не перечить налетчикам и подчинился. 

Получив желаемое, злоумышленники быстро скрылись с места происшествия. Пристыженный местный житель позвонил в полицию. На данный момент в ситуации разбираются оперативники. Преступники пока что не обнаружены.
 

Теги: горелово , красносельский район , ограбление , разбой , разбойное нападение , штаны
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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