Средний счет по ЖКХ за октябрь обошелся петербуржцам в 4,1 тысячи рублей

Рост цифр в платежке связан с несколькими факторами.

Цифра в квитанциях об оплате жилищно-коммунальных услуг у петербуржцев выросла на 8,15% с прошлого года. Об этом рассказала зампред Жилищного комитета Людмила Соловьева.

Средний счет в ноябре этого года составил 4128 рублей. Разница с 2018 годом заключается в повышении размера платы за жилищные услуги, росте налога на добавленную стоимость и раннем открытии сезона протапливания. В этом году он начался на 8 дней раньше, с 16 сентября. Нынешняя осень в целом заметно холоднее прошлой.

Также Соловьева упомянула цифры по просроченной кредиторской задолженности жильцов. В этом месяце долги уменьшились на 799 миллионов рублей.

Тем временем, в Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ.

Фото: gkh.ru