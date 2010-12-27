В будущем потребители смогут отказаться от оплаты за услуги, не соответствующие нормам.

В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ. Депутаты хотят дать россиянам право не оплачивать коммуналку, если она не соответствует нормам санэпидемстанций и требованиям законодательства. Об этом сообщила пресс-служба Василия Власова. Парламентарий направил обращение в адрес министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.

По словам автора законопроекта, он регулярно получает жалобы на несоответствие качества и стоимости ЖКХ. Сейчас в России существует система перерасчета, но она слишком сложна для потребителей.

Этот порядок малопонятен гражданам, что приводит к массовым нарушениям их прав комментирует спикер

Политики надеются защитить население от недобросовестных поставщиков ресурсов. Проект предусматривает отказ от оплаты ЖКХ, если в течение всего расчетного периода был зафиксирован факт неоказания услуги по бесперебойному круглосуточному водоснабжению, газоснабжению, электроснабжению, водоотведению, отоплению и несоответствие состава и свойств воды. К последним могут относиться характеристики, закрепленные законом о техническом регулировании.

Ранее Piter.tv писал о том, что Жилком Петербурга одобряет единый платежный документ за ЖКХ.

Фото: Piter.tv

