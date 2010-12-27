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Жилком Петербурга одобряет единый платежный документ за ЖКХ
Сегодня, 17:10
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nastya960

Жилком Петербурга одобряет единый платежный документ за ЖКХ

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Сейчас проект рассматривают в нижней палате федерального собрания.

Жилищный комитет Смольного поддерживает инициативу Государственной думы о введении единого платёжного документа в сфере жилищного коммунального хозяйства. Об этом сообщила заместитель председателя ведомства Людмила Соловьёва.

Сейчас проект рассматривают в нижней палате федерального собрания. Единая платежная система должна сделать расчеты более прозрачными. В Петербурге 55% хозяйств уже получают так называемые "розовые квитанции", туда могут включить еще счет за электричество и газ.

Это нововведение может привести к тому, что в Петербурге останется единственный расчётный центр — ГУП "ВЦКП".  

Петербуржцев предупредят об отключении тепла по СМС.

Фото: Piter.TV

Теги: жилищный комитет, жку, квитанция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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