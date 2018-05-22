Петербуржцев предупредят об отключении тепла по СМС

Сервис доступен для тех, кто зарегистрировался в личном кабинете на портале ГУП "ТЭК".

ГУП "ТЭК" запустило смс-рассылку, в которой будут предупреждать горожан об отключении тепла в случае аварий и плановых работ на теплосетях. Сервис доступен для тех, кто зарегистрировался в личном кабинете на портале организации.

Кроме того, с помощью смс-сообщений абоненты могут узнать плановое время окончания ремонта. Это сделано для того, чтобы оперативно информировать жителей о возможных отключениях в разгар отопительного сезона и разгрузить call-центр.

Также ГУП "ТЭК" будет напоминать горожанам, чьи дома перешли на прямые договоры с предприятием, о проверке показаний счетчиков и задолженности по оплате ЖКУ.

Проект пока работает в тестовом режиме.

Ранее ГУП "ТЭК СПб" назвал крупных должников Красносельского района.

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