ГУП "ТЭК СПб" назвал крупных должников Красносельского района.

В общей сложности, компании задолжали около 1,8 млрд рублей.

ГУП "ТЭК СПб" назвал своих абонентов с крупными долгами из Красносельского района. Имена должников прозвучали на рабочем совещании компании.

Как выяснилось, к сентябрю текущего года дебиторская задолженность составила 1,8 млрд рублей, из них просроченная – 1,6 млрд. Руководители "ТЭКа" отметили рост просроченных долгов за последний год. Предприятие обратилось в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с исками на сумму более 600 млн рублей.

Злостными неплательщиками стали ООО "ФЦ ГЦКС", задолжавшая более 133 млн рублей, ООО "УК Евротракт" с долгом более 65 млн рублей, АО "ГУ ЖКХ", не выплатившая более 70 млн рублей. Досудебная работа с абонентами не привела к положительным результатам, поэтому "ТЭКу" пришлось направить 846 претензий на сумму более чем в полмиллиона рублей. Более того, ГУП "ТЭК" вынужденно перешел на прямые расчеты с 205 многоквартирными домами, что составило почти 17 тысяч лицевых счетов. В этом виновны управляющие компании, не исполняющие свои обязанности.

Ранее ГУП "ТЭК" законно привлекли к ответственности за холодные батареи.

Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК СПб"