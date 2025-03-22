"Доска позора" должников в подъезде может стоить управляющей компании 700 тыс. рублей

Вывешивание в подъезде списков должников по коммунальным платежам может обернуться крупным штрафом.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов напомнил, что такие действия нарушают закон о персональных данных. Как сообщает ТАСС, под запрет попадает любая публикация личных данных — будь то полные фамилия, имя и отчество или даже фамилия с инициалами. Размещение такой информации в открытом доступе (на дверях подъезда, информационных стендах или в чатах) является нарушением Федерального закона "О персональных данных".

Санкцией за такого рода действия может стать штраф, который для юридических лиц начинается от 300 тысяч рублей и доходит до 700 тысяч. Сергей Колунов, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ

Депутат подчеркнул, что бороться с неплательщиками можно законными способами — через суды и приставов, но не путем публичного унижения и разглашения личной информации.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Госдуме рассказали об изменениях правил оплаты воды без счетчиков.

Фото: Piter.TV