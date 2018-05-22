ГУП "ТЭК" законно привлекли к ответственности за холодные батареи

Предприятие плохо обогревало дом на Индустриальном проспекте.

Петербургский суд постановил, что привлечение ГУП "ТЭК" к ответственности Государственной жилищной инспекцией города было законным. Об этом сообщает пресс-служба инспекции.

Как выяснилось, еще в декабре 2018 года предприятие обвинили в ненадлежащем отоплении многоквартирного дома №13 на Индустриальном проспекте. Инспекция подала на "ТЭК" административный иск, предоставив сводки отключения в доме тепла с 1 июня по 25 декабря прошлого года. Однако предприятие, не согласившись с обвинением, оспорило его в арбитражном суде.

Суд не удовлетворил жалобу ГУП "ТЭК". За предприятием по-прежнему остается совершенное правонарушение по предоставлению коммунальных услуг по отоплению.

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Фото: Piter.tv