Петербуржец выплатил чужие долги, чтобы купить квартиру

Женщина задолжала 400 тысяч рублей.

В Выборгском районном отделении судебных приставов возбудили исполнительное производство в отношении 39-летней петербурженки, которая задолжала почти 400 тысяч рублей.

Половину этой суммы женщина должна была заплатить в качестве алиментов пятилетней дочери, которая находится в детском доме. Также у нее остался огромный долг за налоги, услуги ЖКХ и уголовный штраф.

На счетах должницы нет такой суммы, она попыталась продать квартиру, но не смогла. Судебные приставы вынесли запрет на осуществление регистрационных действий с квартирой. Тогда потенциальный покупатель пошел в районный отдел приставов и внес на депозитный счет необходимую сумму. И таким образом он сможет купить квартиру женщины без ограничений.

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Фото: Piter.TV