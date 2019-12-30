В Петербурге спустят на воду противоминный корабль

Торжественные мероприятия пройдут 24 января.

Корабль "Яков Баляев" стал четвертым в линейке кораблей проекта 12700, построенных для ВМФ РФ. Спуск на воду пройдет на территории Средне-Невского судостроительного завода.

Головной корабль серии "Александр Обухов" был передан ВМФ в 2016 году. В конце 2018 года предприятие передало заказчику второй по счету - тральщик "Иван Антонов".

Третий корабль проекта "Владимира Емельянова" сейчас завершает программу ходовых испытаний в полигонах Балтийского моря.

Ранее мы сообщили, что экипаж нового противоминного корабля "Яков Баляев" обучат в Петербурге.

Фото: youtube.com