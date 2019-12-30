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В Петербурге спустили на воду корабль "Яков Баляев"

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Корабль предназначен для борьбы с морскими минами.

Четвертый серийный корабль противоминной обороны проекта 12700 "Яков Баляев" спустили на воду на Средне-Невском судостроительном заводе 29 января.

Корабли данного проекта предназначены для борьбы с морскими минами, которые могут находиться как в воде, так и в морском грунте. В рамках данного проекта планируется построить несколько десятков таких кораблей.

Эти тральщики имеют самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии и обеспечивающий его более высокую прочность. Экипаж данного корабля – более 40 человек.

В декабре в Петербурге спустили на воду подлодку "Волхов".

Видео: Piter.TV

Теги: вмф, сместили на воду, тральщик
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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