В Петербурге спустили на воду корабль "Яков Баляев"

Четвертый серийный корабль противоминной обороны проекта 12700 "Яков Баляев" спустили на воду на Средне-Невском судостроительном заводе 29 января.
Корабли данного проекта предназначены для борьбы с морскими минами, которые могут находиться как в воде, так и в морском грунте. В рамках данного проекта планируется построить несколько десятков таких кораблей.
Эти тральщики имеют самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии и обеспечивающий его более высокую прочность. Экипаж данного корабля – более 40 человек.
В декабре в Петербурге спустили на воду подлодку "Волхов".
Видео: Piter.TV
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