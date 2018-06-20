"Адмиралтейские верфи" спустили на воду подлодку "Петропавловск-Камчатский"

Она предназначена для Тихоокеанского флота.

На воду в Петербурге спустили первую дизель-электрическую подлодку проекта "Варшавянка". Подлодка будет предназначена для Тихоокеанского флота. Торжественный спуск произошел на предприятии "Адмиралтейские верфи" утром 28 марта. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Эта подлодка стала первой из шести кораблей, которые стоят на петербургском заводе для Тихоокеанского флота.

Подлодки проекта "Варшавянка" относятся к третьему поколению дизель-электрических субмарин. Такие субмарины считаются одними из самых малошумных во всем мире. Они развивают скорость до 20 узлов.

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Фото: Штурм Глубины/ ВК