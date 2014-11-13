Снижение к результату первых 3 месяцев года составило 34%, а квартальный объём спроса впервые за последние 2 года оказался ниже 2 тыс. лотов.

Стало известно, что в Петербурге спрос на загородную недвижимость упал на 20%. Об этом рассказали в консалтинговом центре "Петербургская недвижимость", пишет "Деловой Петербург" 26 июля.

Во втором квартале 2022 года приобрели 1,9 тыс. коттеджей, участков и таунхаусов. Снижение к результату первых 3 месяцев года составило 34%, а квартальный объём спроса впервые за последние 2 года оказался ниже 2 тыс. лотов.

По словам руководителя консалтингового центра "Петербургская Недвижимость" Ольги Трошевой, несмотря на снижение, прогнозируется высокий спрос по итогам текущего года, если нынешние условия на рынке будут сохранены.

Ранее мы писали, что Петербург входит в рейтинг регионов РФ с "суперзарплатами" от 150 тыс. рублей. За полгода в стране было открыто 242 тыс. подобных предложений, что составляет 8% от всех представленных на рынке вакансий.

Фото: phxere

