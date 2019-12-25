В Петербурге спрос на сковородки взлетел на 108% накануне 8 марта

Также вырос спрос и на сладкие подарки, косметику, ювелирные украшения.

По данным продаж Wildberries, чаще всего в Петербурге к 8 марта в качестве подарков приобретают шоколад, цветы, косметику, ювелирные изделия, мягкие игрушки, а также электронику и бытовую технику. Об этом сообщила пресс-служба Wildberries.

Накануне праздника растет спрос на сковородки – в феврале в регионе он увеличился на 108% год к году, на наборы кастрюль – на 155%. Продажи электрических мясорубок выросли на 47%, миксеров – на 58%.

Также вырос спрос и на сладкие подарки, спрос на фигурный шоколад вырос на 276%, на конфеты – на 76%.

Среди популярных подарков к Международному женскому дню – косметика и парфюмерия: больше всего в штуках россияне приобрели наборов косметики для ухода (+90%), кремов (+77%) и духов (+83%). Продажи ювелирных украшений выросли на 40%.

Ранее петербуржцам рассказали о погоде в городе 8 марта.

Фото: pexels