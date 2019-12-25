Петербуржцам рассказали о погоде в городе 8 марта

По прогнозу синоптика, медленно наступает весна.

Главный синоптик Петербурга Александр Коелсов рассказал, какая погода в городе будет 8 марта. Об этом пишет ТАСС.

По словам специалиста, в Международный женский день столбики термометров покажут до -7 градусов. В целом, первая половина марта будет холодная. Потепление наступит только в третьей декаде месяца. При этом осадков будет мало.

Синоптик отметил, что март в Петербурге – это еще зимний месяц. Поэтому весна наступает медленно.

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