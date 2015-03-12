В Петербурге спрос на маски вырос на 110% за последние две недели

Максимальный спрос отметили в Калужской – 276%, Астраханской – 218%, Курской областях – 209% и в Москве – 198%.

В текущем году впервые зафиксировали спрос на одноразовые маски и антисептики. Так, с 11 по 24 июля спрос на маски вырос на 110%, а антисептики стали брать на треть чаще. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на исследование онлайн-ретейлера Wildberries.

Максимальный спрос отметили в Калужской – 276%, Астраханской – 218%, Курской областях – 209% и в Москве – 198%.

По данным онлайн-ретейлера, чаще приобретают маски пачкам по 50-100 штук. Средняя цена одной маски в наборе из 100 штук в июле находилась на минимальном за последние три года уровне и составила 1,3 рубля против 31 рубля на пике.

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Фото: Piter.tv

