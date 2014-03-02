В Петербурге спрос на комнаты вырос почти в два раза

Тем временем в Смольном предпринимают попытки борьбы с коммунальными квартирами.

Петербуржцы все больше интересуются комнатами на рынке недвижимости. За год востребованность бюджетного жилья увеличилась на 44,77%. Об этом сообщили эксперты агентства недвижимости "Доли.ру".

С января по февраль этого года интерес петербургских покупателей к комнатам вырос почти на 3%. Тенденция непрерывно растущего количества запросов на комнаты возникла еще два месяца назад.

В марте на региональном рынке недвижимости представили более 2,7 тысяч объектов. Самая бюджетная комната находится в Ломоносове и стоит 730 тысяч рублей. Самый дорогостоящий вариант - комната недалеко от метро "Чернышевская", ее цена составляет 6 млн рублей.

Пока петербуржцы интересуются недорогим жильем, власть города обеспокоена проблемой расселеления коммунальных квартир.

Ранее в Piter.tv сообщили, что комнаты в старом фонде Петербурга подорожали на 30%.

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