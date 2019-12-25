Комнаты в старом фонде Петербурга подорожали на 30%

Комнаты теперь стоят почти столько же, сколько "однушки" в спальных районах.

В Петербурге снова дорожает недвижимость, на этот раз повышение цен коснулось комнат в старом фонде. Цены приблизились к стоимости "однушек" в спальных районах. Об этом сообщили "Невские новости".

Раньше стоимость комнат не менялась, поскольку горожане предпочитали студии в новых домах. В конце 2020 года ситуация начала меняться, а в 2021 году отметили заметный рост. Так, помещение в 25 квадратных метров в двухкомнатных и четырехкомнатных квартирах старого фонда обойдется от 3 до 5,5 миллионов рублей. Подорожали даже самые дешевые комнаты в бывших общежитиях: от 900 тысяч рублей до 1,2 миллиона рублей.

Отмечается, что чаще всего горожане покупают жилье в Центральном и Петроградском районах.

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Фото: Piter.TV