Как выгодно купить квартиру в Петербурге

Самые доступные новостройки сосредоточены в трех районах города.

Санкт-Петербург привлекает желающих сменить место жительства не только активной культурной жизнью и высоким уровнем жизни. В городе на Неве всегда много интересных вакансий. Именно по этим причинам сюда стремятся со всей России.

Квартира в Питере обойдется значительно дороже, чем в большинстве регионов. А вот к выбору жилья в Северной столице подходят по-своему. Обычно для покупки предпочитают новые квартиры на окраинах городов, а жилье в старых домах в центральных районах будет стоить дешевле. В Санкт-Петербурге все наоборот. Многие горожане предпочтут коммунальную квартиру в центре жилью в новой застройке на периферии.

Вопрос покупки жилья в Питере актуален не только для тех, кто приехал недавно, но и для исконных жителей города. Наиболее охотно раскупают небольшие студии в новых домах. В них вкладывать средства наиболее выгодно. Так же пользуются спросом двухкомнатные квартиры в кирпично-монолитных зданиях. Большие комнаты, удобная планировка, толстые стены привлекают молодые семьи с детьми.

Какой район выгоднее для покупки квартиры?

Как правило, для семей с детьми важно, чтобы вблизи от дома были школа и садик, детские площадки, поэтому они выбирают новостройки в спальных районах. Людям пожилого возраста больше нравятся тихие исторические места с застройкой малой этажности. Правда не всегда получается выбрать то, что по душе, потому что приходится исходить из финансовых возможностей.

В культурных и исторических пригородах Санкт-Петербурга недвижимость можно приобрести с максимальной выгодой. А самые доступные по стоимости новостройки лучше всего искать в Колпинском, Красногвардейском, Красносельском районах.

Стоимость жилья в Санкт-Петербурге

С 2020 года законодательством застройщики были поставлены в жесткие финансовые рамки. Их обязали не только получить оплату с покупателей, но и сдать объект точно в срок. В связи с этим жилье возросло в цене, а застройщики отменили свои скидки и акции.

Цены на квартиры в новостройках могут различаться в разы между областью и центром. Для самого Санкт-Петербурга характерны следующие ценовые рамки:

однушки или студии — от 2 миллионов рублей;

двухкомнатные квартиры — от 3,8 миллионов рублей;

трехкомнатные — около 4 миллионов рублей.

База недвижимости Петербурга содержит также и эксклюзивные пентхаусы с элитной отделкой, которые строятся для обеспеченных людей, ценителей комфорта и шикарных видов.

Как купить квартиру в Питере у застройщика и при этом избежать рисков

Прежде чем вкладывать средства в недвижимость, как следует проверьте компанию, которая ведет строительство. Вот на что следует обратить внимание:

надежные компании благополучно справились с кризисами 2008 и 2014 годов и с пандемией 2020 года;

они аккредитованы и взаимодействуют с большими банками;

одновременно ведут несколько строек в разных районах;

четко следуют графику работ, указанному в договоре;

не только занимаются строительством, но и участвуют в управлении жилыми комплексами.

Компании, которым можно доверять, всегда открыто рассказывают о себе:

у них можно изучить проектную документацию;

посмотреть объект на месте;

увидеть объекты с помощью онлайн-трансляций;

активно взаимодействуют с клиентами через социальные сети, где не только информируют дольщиков, но и дают им возможность общаться между собой.

ВАЖНО! На форумах в соцсетях клиенты рассказывают о своем опыте работы с компанией. Стоит изучить эти советы.

Существует черный список застройщиков, к которому следует обратиться перед покупкой квартиры.

На что обратить внимание, чтобы приобрести жилье выгодно

Существует несколько условий, которые позволяют снизить стоимость недвижимости в Питере:

если вы оплатите всю стоимость единовременно;

если вы внесете часть стоимости на этапе "котлована";

если вы используете определенные программы по ипотеке.

Стоимость квартир на верхнем и нижнем этаже, а также с угловыми комнатами будет ниже. Кроме того, можно сэкономить, используя сезонные и стартовые предложения от застройщика.

Для того, чтобы быть уверенным, что сделка пройдет успешно и без лишних волнений, лучше воспользоваться услугами юриста. Он изучит договор с точки зрения законодательства и обнаружит уловки, которые могут применять недобросовестные компании.

Риелторские компании могут помочь с подбором жилья с учетом всех пожеланий клиента и в рамках имеющегося бюджета.

Фото: goldenfront.ru