В город на Неве в этот период приедут более 50 процентов туристов без детей.

В Петербурге спрос на гостиницы накануне "Алых парусов" подскочил на 20 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса онлайн-бронирований жилья "Островок".

Средняя стоимость жилья выросла до 6,3 тыс. рублей. Отмечается, в прошлом году на праздник выпускников отели обходились туристам в 5,4 тыс. рублей. Самым популярным вариантом жилья у туристов являются гостиницы без звезд.

В город на Неве в этот период приедут более 50 процентов туристов без детей. На праздник хотят посмотреть и иностранцы. Ожидается увеличение турпотока из Китая, ОАЭ и Турции. Число бронирований от зарубежных путешественников выросло на 36 процентов.

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