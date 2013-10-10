В Петербурге спрос на апартаменты понизился на 16%

Пять самых известных апарт-комплексов Петербурга с января по март смогли реализовать только 838 лотов.

Стало известно, что в Петербурге продажи апартаментов составили 1,1 тысячи объектов на сумму 4,34 млрд рублей в первом квартале 2021 года. Это на 16% меньше чем за предыдущий год и на 44% меньше, чем за предыдущий квартал.

Пять самых известных апарт-комплексов Петербурга с января по март смогли реализовать только 838 лотов. Этот показатель снизился на 16% по сравнению с прошлым годом. Почти все помещения построены в трех районах города — Выборгском, Невском и Московском. Выручка организаций составила 4,34 млрд рублей, что на 640 млн меньше прошлогоднего значения.

Только одна компания, специализирующаяся на этой категории недвижимости, преодолела планку в 1 млрд руб. — продажи Plaza Lotus Group составили 1,2 млрд руб. Компания ПСК, которая реализовала апартаментов на 910 млн руб, заняла второе место.

Специалисты Arendator.ru считают, что пониженный спрос связан с истощением экспозиции. Количество лотов на продажу составляет 3,6 тысяч. Оно сократилось на 30% по сравнению с прошлым годом. Помимо этого, по мнению аналитиков, такая статистика связана с негласным мораторием на строительство новых помещений в связи с ожиданием нового законопроекта об апартаментах.

Ранее Piter.tv писал, что благодаря городской недвижимости в бюджет Петербурга поступило около 7 млрд. рублей.

Фото: pixabay

