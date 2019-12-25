В Петербурге проведут внеплановую проверку гидрантов к 1 сентября

Специалисты проверят также гидранты, расположенные около детсадов и других образовательных учреждений.

Во вторник, 31 августа, работники "Водоканала" проведут внеплановую проверку сетей водоснабжения и водоотведения, а также пожарных гидрантов, расположенных около детских садов, образовательных учреждений и других социально-значимых объектов Петербурга.

Проверку организовали из-за начала учебного года. Также в ведомстве отметили, что проверят техническое состояние 2 541 пожарных гидрантов и их готовность к пожаротушению.

Ранее мы писали, что "Водоканал" запросил дополнительно почти 100 млн на cодержание туалетов.

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