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В Петербурге проведут внеплановую проверку гидрантов к 1 сентября
Сегодня, 17:33
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В Петербурге проведут внеплановую проверку гидрантов к 1 сентября

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Специалисты проверят также гидранты, расположенные около детсадов и других образовательных учреждений.

Во вторник, 31 августа, работники "Водоканала" проведут внеплановую проверку сетей водоснабжения и водоотведения, а также пожарных гидрантов, расположенных около детских садов, образовательных учреждений и других социально-значимых объектов Петербурга. 

Проверку организовали из-за начала учебного года. Также в ведомстве отметили, что проверят техническое состояние 2 541 пожарных гидрантов и их готовность к пожаротушению.

Ранее мы писали, что "Водоканал" запросил дополнительно почти 100 млн на cодержание туалетов.

Фото: Pexels

Теги: внеплановая проверка, водоканал, гидранты, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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