В Петербурге спасли трех измученных нерп

Одна из особей вышла за помощью прямо на пост МЧС.

Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы вызволили из беды трех нерп. Об этом сообщили в группе "Спасение тюленей".

Двух ластоногих нашли около Невы и еще одного рядом с Осиновецким маяком. Особи имели болезненный вид. Они мало весили и были утомлены. Одно из животных даже вылезло на пост МЧС и сдалось в руки спасателям.

Все они тощенькие и измучавшиеся. Больше всего насмешил нерпуль, вылезший прямо на пост МЧС. "Спасение тюленей"

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Фото: ВКонтакте / Спасение тюлений