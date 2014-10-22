  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге спасли трех измученных нерп
Сегодня, 18:28
166
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге спасли трех измученных нерп

0 0

Одна из особей вышла за помощью прямо на пост МЧС.

Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы вызволили из беды трех нерп. Об этом сообщили в группе "Спасение тюленей".

Двух ластоногих нашли около Невы и еще одного рядом с Осиновецким маяком. Особи имели болезненный вид. Они мало весили и были утомлены. Одно из животных даже вылезло на пост МЧС и сдалось в руки спасателям. 

 Все они тощенькие и измучавшиеся. Больше всего насмешил нерпуль, вылезший прямо на пост МЧС.

"Спасение тюленей"

Ранее на Piter.tv: лосенка Гошу из Павловска вернули в дикую природу.

Фото: ВКонтакте / Спасение тюлений

Теги: животные, мчс, нева, осиновецкий маяк, спасение нерп, фонд друзей балтийской непры
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии