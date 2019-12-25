В Петербурге спасли мужчину, тонувшего в канале Грибоедова

Гражданина передали медикам.

В ночь на субботу, 11 июля сотрудникам группы задержания отдела вневедомственной охраны по Центральному району Санкт-Петербурга пришлось спасать человека. В пятом часу утра при патрулировании у дома №14 на набережной канала Грибоедова был замечен мужчину, который перебрался через металлическое ограждение и спрыгнул в воду.

Сотрудники Росгвардии достали из служебной машины трос и бросили его утопающему, после чего оттащили мужчину к стоянке прогулочных катеров и помогли ему выбраться на набережную. Спасенный гражданин был передан прибывшим на место медикам, сообщили в УВО Росгвардии по СПб и ЛО.

Ранее мы сообщали о том, что наряд отдела вневедомственной охраны по Красносельскому району Петербурга задержал мужчину, подозреваемого в стрельбе.

Фото: предоставлено пресс-службой УВО Росгвардии по СПб и ЛО