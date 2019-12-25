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В Петербурге спасли двух тюленей
Сегодня, 22:08
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arteliseev

В Петербурге спасли двух тюленей

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Малышей спасли автопомощники.

В сообществе "Спасение тюленей 699-23-99" вечером 28 марта появилась запись о спасении еще двух тюленей. 

Первого малыша спасти автопомощники, которые семь часов ехали до поселка Куземкино в Ленобласти 7 часов. Непонятно, как именно там очутилась тюлениха: либо приползла с побережья, преодолев 4 километра по лесу, либо поднялась от моря на 20 километра по реке Луге, считают в службе. Малышка была поклевана птицами. 

Второго тюленя нашли на пляже в Комарово, он тоже был поклеван с истощением и воспалением пупочного остатка.

Сейчас оба малыша в безопасности. 

Ранее мы писали, что около Сестрорецка нашли истощенного нерпенка.

Фото: "Спасение тюленей 699-23-99" / Вконтакте

Теги: петербург, спасение тюленей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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