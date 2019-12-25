Около Сестрорецка нашли истощенного нерпенка

Его не удалось поймать, но сотрудники фонда проложили карту ориентировочного места, где может вылезти нерпенок.

В пятницу, 27 марта, стало известно о том, что волонтеры нашли около Сестрорецка истощенного нерпенка. Об этом сообщали в "Фонде друзей балтийской нерпы".

Волонтеры не смогли поймать нерпенка. Однако сотрудники фонда проложили карту места, где возможно может вылезти маленький тюлень.

"Щенок должен вылезти где-то неподалеку, так как истощен и в холодной воде долго барахтаться не способен",

Активисты призвали всех неравнодушных пройтись 27 марта по берегу Финского залива около Сестрорецка, чтобы отыскать нерпенка.

Ранее мы сообщали о том, что утром загруженность дорог в Петербурге достигла "желтых" 4 баллов.

Фото:Спасение тюленей 699-23-99/вк