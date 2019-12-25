Утром загруженность дорог в Петербурге достигла "желтых" 4 баллов

Местами движение осложняют ДТП и дорожные работы.

Утром 27 марта загруженность дорог в Петербурге достигла "желтых" 4 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Обычно к 9:30 утра в городе бывает 6 баллов, однако последние два дня благодаря школьным каникулам и карантину было всего 3 балла.

Особенно "красно" сейчас на участке Центральной улицы, а также на проспекте Энгельса и 2-м Муринском проспекте. Ситуацию возле метро "Пинерская" осложняют дорожные работы. По этой же причине проблемы с проездом на улице Профессора Попова, участке шоссе Революции и Пискаревском проспекте.

Кроме того, движению мешают ДТП в некоторых районах города. Так, на набережной Обводного канала, 181, водитель грузовика поздно увидел забор и резко затормозил. В этот момент в него сзади въехала легковушка.

Также пробки наблюдаются сейчас в районе Финляндского и Балтийского вокзалов, "покраснел" Комаровский мост и проезд вокруг Красногвардейской площади.

Ранее мы писали, что коронавирус уменьшил пробки в Петербурге.

Фото: скрин / "Яндекс.Пробки"