В Петербурге сожгли около 150 кг "санкционки"

В Санкт-Петербурге сожжено большое количество запрещенной продукции.

В Санкт-Петербурге ликвидировали очередную партию запрещенных в России продуктов. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по городу и области.

Известно, что на прошлой неделе уничтожили более 22 килограммов сельдерея из Польши и более 124 килограммов мясной, молочной, а также рыбной продукции из других стран Евросоюза. Вся продукция "санкционки" была сожжена.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Петербурге уничтожили бульдозером 572 кг "санкционки".