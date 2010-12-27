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В Петербурге сожгли около 150 кг "санкционки"
Сегодня, 12:31
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Shdaria
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В Петербурге сожгли около 150 кг "санкционки"

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В Санкт-Петербурге сожжено большое количество запрещенной продукции.

В Санкт-Петербурге ликвидировали очередную партию запрещенных в России продуктов. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по городу и области.

Известно, что на прошлой неделе уничтожили более 22 килограммов сельдерея из Польши и более 124 килограммов мясной, молочной, а также рыбной продукции из других стран Евросоюза. Вся продукция "санкционки" была сожжена. 

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Петербурге уничтожили бульдозером 572 кг "санкционки".

Теги: новости петербург , новости спб , петербург , санкционка
Категории: Лента новостей Новости СПб

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    Сегодня 13:20

    А не проще ли эти продукты бесплатно отправлять в дет\дом, дома престарелых, малоимущим пенсионерам и т.п., ведь Бюджет выделяет крохи, которые у них уходят на коммуналку. Большинство даже хлеб покупает раз в 3-4 дня...Но мы же "крутое" государство - "на зло маме отморожу себе уши" (где,в данном случае, "мама" - европа, а "уши" - наша социальная "поддержка" населения)

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