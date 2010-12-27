В Петербурге сожгли около 150 кг "санкционки"

В Санкт-Петербурге ликвидировали очередную партию запрещенных в России продуктов. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по городу и области.
Известно, что на прошлой неделе уничтожили более 22 килограммов сельдерея из Польши и более 124 килограммов мясной, молочной, а также рыбной продукции из других стран Евросоюза. Вся продукция "санкционки" была сожжена.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Петербурге уничтожили бульдозером 572 кг "санкционки".
А не проще ли эти продукты бесплатно отправлять в дет\дом, дома престарелых, малоимущим пенсионерам и т.п., ведь Бюджет выделяет крохи, которые у них уходят на коммуналку. Большинство даже хлеб покупает раз в 3-4 дня...Но мы же "крутое" государство - "на зло маме отморожу себе уши" (где,в данном случае, "мама" - европа, а "уши" - наша социальная "поддержка" населения)